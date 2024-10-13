«Я не настолько глуп». Лучший велогонщик мира отбивается от бездоказательных обвинений в допинге

Тадея Погачара подозревают только потому, что он провел доминирующий сезон с победами на «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и чемпионат мира.

Словенец Тадей Погачар и раньше считался суперзвездой мирового велоспорта, но в сезоне-2024 продемонстрировал просто фантастические результаты. Победа на традиционной однодневной гонке Мирового тура «Джиро ди Ломбардия», одержанная с виду легко и непринужденно, стала для него 25-й по счету. Среди успехов были выигранные за явным преимуществом «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», а также групповая гонка чемпионата мира в Цюрихе. 26-летний Погачар на фоне неслабых конкурентов выглядит настоящим инопланетянином, что в таком израненном допинговым прошлом виде спорта привело к дискуссии о «чистоте» Тадея. Причем подозрения совершенно безосновательны, ведь Погачар регулярно проходит проверки на допинг, сдавая отрицательные тесты. Однако ему все равно приходится публично оправдываться.

Доминирование в стиле Меркса

Погачар действительно провел сезон, невиданный, пожалуй, в шоссейных гонках около полувека с эпохи доминирования бельгийца Эдди Меркса по прозвищу Каннибал. Даже печально знаменитый американец Лэнс Армстронг, выигравший на рубеже веков семь «Тур де Франс» подряд, а затем лишенный своих побед после признания в применении допинга, не добивался столь впечатляющих результатов в течение календарного года. Мало того, он никогда не выигрывал два Гранд-тура за один сезон, последним таким чемпионом был итальянец Марко Пантани — знаменитый Пират первенствовал в 1998-м на «Тур де Франс» и «Джиро».

Погачар не просто сделал победный дубль на двух этих Гранд-турах, он выиграл их за явным преимуществом (9 минут 56 секунд от второго призера на «Джиро», 6 минут и 17 секунд на Туре, попутно взяв и по шесть этапов каждой из этих супермногодневок). Кроме того, он впервые завоевал золото чемпионата мира благодаря впечатляющему сольному отрыву, а также первенствовал на классической однодневке «Льеж — Бастонь — Льеж».

Причем многим казалось, что Тадей вполне мог доминировать и на Олимпийских играх в Париже, а также на «Вуэльте Испании», но отказался от участия в этих стартах. Неужели только потому, что не хотел еще больше распалять своих критиков? Да, это может показаться странным, но если учесть нездоровый информационный шум вокруг нынешних успехов Погачара, что было бы, стань словенец первым в истории велоспорта чемпионом трех Гранд-туров за один сезон, да еще и с золотом Олимпиады и чемпионата мира?!

Примечательно, что в дискуссию включились даже очень известные в мире велоспорта личности. В частности, директор «Тур де Франс» Кристиан Прюдомм на днях заявил La Depeche du Midi, что при всем уважении к Погачару: «Учитывая недавнюю историю велоспорта, вопрос доминирования не является незаконным».

Фото Global Look Press

Уникум как Месси или Джокович

Естественно, словенца попросили прокомментировать это заявление, да и вообще все допинговые слухи «на ровном месте». И он не стал уходить от ответа. «Всегда будут подозрения, но я не настолько глуп, чтобы ставить под угрозу свое здоровье на протяжении десяти лет своей карьеры. Велоспорт — это вид спорта, в котором в прошлом люди делали все, чтобы улучшить работу своего тела, не зная, что это значит для их здоровья. Они рисковали своими жизнями, гонщики прошлого борются с проблемами со здоровьем или психическими проблемами из-за того, что они сделали с собой. Этот вид спорта сильно пострадал от тех историй. У людей нет никакой уверенности, и мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто занимаемся нашим видом спорта и надеемся, что люди снова поверят нам. Сегодня победителей все еще часто изображают как обманщиков. Возможно, через несколько поколений люди забудут прошлое с Армстронгом и всеми теми людьми, которые сделали то, что они сделали. Тогда мы сможем двигаться дальше... Но завистливые и подозрительные люди всегда будут. Я не могу этого изменить», — заявил Погачар журналистам перед «Джиро ди Ломбардией».

Тадей также философски добавил: «Доминирование есть во все времена. Вы видите его в бизнесе и почти во всех видах спорта: в теннисе, гольфе, НБА, футболе, командных видах спорта, индивидуальных видах спорта... Доминирование всегда присутствует в течение нескольких лет, затем появляются новые таланты, новые поколения и команды. И тогда кто-то другой будет доминировать. Такова жизнь: кто-то всегда превосходит кого-то в течение некоторого времени». А в качестве главной причины столь феноменального сезона в своем исполнении словенец назвал то, что стал старше, опытнее и лучше прежде всего в психологическом плане: «В этом сезоне я чувствовал себя более комфортно на велосипеде, стал более счастливым гонщиком».

Фото Global Look Press

Что ж, все логично — никто не обвиняет серба Новака Джоковича в теннисе в многочисленных победах на «Больших шлемах», американцев Стефа Карри и Леброна Джеймса в их подвигах в НБА, а аргентинца Лео Месси и португальца Криштиану Роналду в феноменальной игре в футбол. Похоже, Погачар — такой же уникум, только в мире велоспорта. А значит, вываливать на него ушаты грязи только из-за побед — совершенно неправильно, им надо восхищаться. Как, впрочем, и другой звездой шоссейного велоспорта бельгийцем Ремко Эвенпулом, выигравшим в этом году два олимпийских золота и чемпионат мира в «разделке».