Лидер «Джиро д'Италия» снялся с гонки из-за ковида. Вынужденный отпуск он проводит с красавицей-женой

Бельгийская фотомодель Оуми Райан — жена велогонщика Ремко Эвенепула.

В прошлое воскресенье лидер Джиро д'Италия Ремко Эвенепул снялся со знаменитой велогонки. 23-летний бельгиец сдал положительный тест на ковид и вынужден был отправиться домой.

Фото Reuters

Первой чемпиона мира поддержала супруга Оуми Райан.

Фото Reuters

Молодые люди выросли на одной улице в старинном бельгийском городе Шепдаале и дружат с 17 лет. Райан рассказывала журналистам, что Ремко, переключившийся в то время с футбола на велоспорт, был не в ее вкусе, но вдруг что-то «щелкнуло», и им стало очень интересно быть вместе.

Фото Соцсети

В октябре 2021 года пара объявила о помолвке, а спустя год обвенчались. Эвенепул привез невесту на церемонию в шикарном кабриолете.

Фото Global Look Press

Оуми слегка зацепилась длинной фатой за автомобиль перед входом в ратушу Дилбека.

Фото Global Look Press

Но это не испортило молодоженам праздничного настроения.

Фото Global Look Press

Родители Оуми Райан приехали в Бельгию из Марокко.

Фото Global Look Press

Супруга Эвенепула окончила Брюссельский университет по специальности «экономика и естественные науки». Она большая любительница велоспорта.

Фото Соцсети

Красавица согласилась принести в жертву свою карьеру ради Ремко. В интервью Оуми не скрывает, что считает себя отличной домохозяйкой и с удовольствием занимается домашними делами.

Фото Соцсети

Жизнь профессионального спортсмена непростая. Молодые люди иногда не видятся по нескольку недель. Когда есть возможность, Райан старается быть рядом со своим талантливым мужем и на соревнованиях, и на торжественных вечерах.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото AFP

Она прекрасно ладит и с родителями мужа: мамой и отцом — бельгийским велогонщиком Патриком Эвенепулом.

Фото Global Look Press

Во время Джиро д'Италия Оуми была рядом с мужем.

Фото Reuters

Из Италии они вместе отправились домой в Бельгию, где молодым людям точно предстоит провести пару недель вместе. «Когда Ремко возвращается с многодневок, для нас как будто вновь наступает медовый месяц, — признается 22-летняя супруга бельгийского велогонщика. — Мы с мужем мечтаем о малышах!»