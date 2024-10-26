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Скандал из-за надписи «Армия России» на форме велогонщиков ЦСКА в Африке. Организаторов наказали за это

Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» наказали за допуск российских велогонщиков
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» наказали за допуск российских велогонщиков.
Фото Global Look Press
Россиян допустили до «Тур дю Фасо».

Африканская многодневка «Тур дю Фасо», проходящая в Буркина-Фасо, стартовала 25 октября, но сразу же была исключена из календаря Международного союза велосипедистов (UCI). Организаторов наказали за допуск российских велогонщиков.

Что произошло

На старте первого этапа появились российские велогонщики в форме цветов национального флага и надписью «Russian army» («Армия России». — Прим. «СЭ»). На их форме также находилась эмблема ЦСКА, однако они все равно стартовали, несмотря на запрет UCI — велогонщики из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации под своими флагами, допускается только нейтральный статус.

Всего в «Тур дю Фасо» участвуют 11 команд из девяти стран: в основном африканские государства, но также представлены Бельгия и Нидерланды. По информации UCI, организаторы африканской многодневки пригласили спортсменов из России по собственной инициативе, а после проигнорировали попытки Международного союза велосипедистов не дать россиянам стартовать — они отправили руководителям гонки официальное письменное обращение.

Местные СМИ сообщали, что российские гонщики все же отстранены от старта из-за решения UCI. Однако видеозаписи из социальных сетей «Тур дю Фасо» подтвердили участие атлетов, которые дошли до финиша гонки. В ответ на это Международный союз велосипедистов исключил многодневку из своего календаря.

«UCI направил организаторам официальное письмо с просьбой запретить участие команды в соответствии с регламентом о мерах против России и Беларуси. Однако, несмотря на эту директиву, команда стартовала сегодня утром. В результате UCI немедленно удалил «Тур дю Фасо» из Международного календаря и в настоящее время определяет дисциплинарные последствия, связанные с участием этой команды. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет», — говорится в заявлении организации.

Недавно прошла встреча министров Буркина-Фасо и России

Допуск россиян до многодневки прошел спустя несколько недель после встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова и премьер-министра Буркина-Фасо Аполлинера Йоахима Кьелем де Тамбела. Чиновники общались по поводу усиления связей между государствами. «Нам говорили, что мы будем разочарованы этим сотрудничеством, что РФ может предложить нам только оружие, — передает слова премьера Буркина-Фасо «Российская газета». — Сейчас мы стремимся диверсифицировать отношения с Россией во всех сферах. Чтобы те, кто дурил нам головы, увидели, как они ошибались, говоря, что русским нечего предложить, кроме оружия».

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Как прошел первый этап

Первый этап многодневки, длина которого составила 136 километров, завершился триумфом марокканца Мочина эль Кураджи. Второе и третье место тоже осталось за марокканцами — Адилем эль Арбауи и Дриссом эль Алуани. Ближайшие преследователи отстали от топ-3 на две минуты.

«Тур дю Фасо» проходит в 35-й раз и считается одной из главных африканских велогонок. В этом году общая продолжительность дистанции составит 1196,8 километра. «Оргкомитет неустанно работает над тем, чтобы сделать эту многодневку лучшей, — заявил секретарь турнира Джозеф Под. — Национальный контекст, отмеченный постепенным завоеванием нашей территории, является одной из причин нашей приверженности и нашей решимости успешно провести этот «Тюр дю Фасо» во имя чести и имиджа нашей страны. Мы должны еще раз доказать устойчивость Буркина-Фасо перед лицом нынешних вызовов».

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