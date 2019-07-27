Закарин не выступит на чемпионате Европы в Голландии

Тренерский штаб принял решение не включать лидера сборной России по велогонкам на шоссе Ильнура Закарина в состав команды на августовский чемпионат Европы в Голландии. Об этом сообщил главный тренер сборной Иракли Абрамян.

В состав мужской команды вошли Александр Порсев, Сергей Шилов, Мамыр Сташ, Антон Воробьев, Владислав Куликов, Игорь Фролов. В женскую команду вошли Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина, Александра Гончарова, Маргарита Сырадоева.

- Мы формировали состав, исходя из рельефных особенностей трассы, - цитирует ТАСС Абрамяна. - Медали чемпионата Европы будут разыгрываться на равнине, на которой Ильнур не может проявить себя в полную силу. Поэтому он не вошел в команду.