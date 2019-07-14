Южноафриканец Импи выиграл девятый этап "Тур де Франс", Закарин - 49-й

Южноафриканец Дэрил Импи, представляющий "Mitchelton-Scott", стал победителем девятого этапа многодневной велошоссейной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 170,5 километра за 4 часа 3 минуты 12 секунд.

Второе место занял бельгиец Тиш Бенот ("Lotto Soudal"), замкнул тройку словенец Ян Тратник ("Bahrain-Merida").

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Katusha Alpecin" финишировал 49-м (+16.25 секунд).

В общем зачете лидирует француз Жюлиан Алафилипп ("Deceuninck - Quick-Step)" - 38 часов 37 минут 36 секунд.