Юэн выиграл второй этап «Тура Эмиратов», Черкасов поднялся на 4-е место в общем зачете

Австралийский велогонщик из команды Lotto-Soudal Калеб Юэн выиграл второй этап многодневки «Тур Эмиратов». Эта победа позволила ему возглавить общий зачет гонки. Вторым финишировал ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick Step, а замкнул тройку француз Арно Демар из Groupama-FDJ.

В общем зачете четвертое место занимает лучший из россиян Николай Черкасов из «Газпром-Русвело», он уступает лидеру 17 секунд. Ильнур Закарин из CCC Team проигрывает лидеру 20 секунд и занимает 21-е место.

Веломногодневка предполагает прохождение семи этапов.