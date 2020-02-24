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Юэн выиграл второй этап «Тура Эмиратов», Черкасов поднялся на 4-е место в общем зачете

17:48
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Австралийский велогонщик из команды Lotto-Soudal Калеб Юэн выиграл второй этап многодневки «Тур Эмиратов». Эта победа позволила ему возглавить общий зачет гонки. Вторым финишировал ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick Step, а замкнул тройку француз Арно Демар из Groupama-FDJ.

В общем зачете четвертое место занимает лучший из россиян Николай Черкасов из «Газпром-Русвело», он уступает лидеру 17 секунд. Ильнур Закарин из CCC Team проигрывает лидеру 20 секунд и занимает 21-е место.

Веломногодневка предполагает прохождение семи этапов.

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