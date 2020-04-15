Все соревнования по велоспорту возобновятся не ранее 1 июля

Международный союз велосипедистов (UCI) продлил срок приостановки всех велогонок до 1 июля, а в случае с гонками Мирового тура — до 1 августа. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, говорится в заявлении UCI.

Ранее возобновление сезона в велоспорте откладывалось дважды, в предыдущий раз гонки были отложены до 1 июня.

— Самые престижные однодневные гонки, такие как «Милан — Сан-Ремо», «Тур Фландрии», «Париж — Рубе», «Льеж — Бастонь — Льеж» и «Тур Ломбардии», состоятся в нынешнем сезоне, их даты предстоит определить, — говорится в заявлении UCI. — «Джиро д'Италия» пройдет после чемпионата мира, а затем состоится «Вуэльта Испании».

Ранее стало известно, что «Тур де Франс» начнется 29 августа.