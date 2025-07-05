Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велошоссе

5 июля 2025, 19:24

Власов занял 104-е место на первом этапе «Тур де Франс»

Алина Савинова

Бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck выиграл первый этап многодневки «Тур де Франс».

Спортсмен преодолел 184,9 км за 3 часа 55 минут 11 секунд. Вторым стал велогонщик Intermarche-Wanty Биньям Гирмай из Эритреи, третьим — норвежец Серен Вереншельд, выступающий за Uno-X Mobility.

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, занял 104-е место, разделив его с восемью участниками. Он отстал от победителя на 1 минуту 6 секунд.

«Тур де Франс» в этом году проходит с 5 по 27 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Власов
Читайте также
Красно-белые берут форварда за 11 млн евро на солидную зарплату, но еще не все решено. Что известно о трансфере Даку в «Спартак»
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
«Мир потерял одного из величайших альпинистов». Нирмал Пурджа погиб после схода лавины на Броуд-Пике
ФИФА отказалась от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тур де Франс» 2025: где смотреть трансляции гонок

На «Тур де Франс» украли 11 велосипедов стоимостью 143 тысячи евро
Новости
RSS RSS
Все новости