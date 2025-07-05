Власов занял 104-е место на первом этапе «Тур де Франс»

Бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck выиграл первый этап многодневки «Тур де Франс».

Спортсмен преодолел 184,9 км за 3 часа 55 минут 11 секунд. Вторым стал велогонщик Intermarche-Wanty Биньям Гирмай из Эритреи, третьим — норвежец Серен Вереншельд, выступающий за Uno-X Mobility.

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, занял 104-е место, разделив его с восемью участниками. Он отстал от победителя на 1 минуту 6 секунд.

«Тур де Франс» в этом году проходит с 5 по 27 июля.