Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Виновница грандиозного завала на «Тур де Франс» объявлена в розыск

15:55
Теги:

Компания ASO, организатор веломногодневки «Тур де Франс», подала заявление в полицию на женщину, виновную в серьезной аварии на трассе во время первого этапа гонки 2021 года.

Женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента женщина скрылась с места происшествия.

Жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности. Виновница завала объявлена в розыск.

Победителем стартового этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/jordiebarstool/status/1408791074307457030

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд
У Дольберга украли из раздевалки часы за 70 тысяч евро
Сын Эдуарда Стрельцова: "Дело Кокорина и Мамаева похоже на дело отца, но есть важное отличие"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд