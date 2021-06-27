Виновница грандиозного завала на «Тур де Франс» объявлена в розыск
Компания ASO, организатор веломногодневки «Тур де Франс», подала заявление в полицию на женщину, виновную в серьезной аварии на трассе во время первого этапа гонки 2021 года.
Женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента женщина скрылась с места происшествия.
Жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности. Виновница завала объявлена в розыск.
Победителем стартового этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/jordiebarstool/status/1408791074307457030
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