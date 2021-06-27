Виновница грандиозного завала на «Тур де Франс» объявлена в розыск

Компания ASO, организатор веломногодневки «Тур де Франс», подала заявление в полицию на женщину, виновную в серьезной аварии на трассе во время первого этапа гонки 2021 года.

Женщина держала в руках плакат и не заметила, что на него едет пелотон. В результате Тони Мартин из команды Jumbo-Visma врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов. После инцидента женщина скрылась с места происшествия.

Holy shit what a massive pile up at the Tour de France. Absolute carnage pic.twitter.com/OX4lUnplc0 — Jordie (@jordiebarstool) June 26, 2021

Жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности. Виновница завала объявлена в розыск.

Победителем стартового этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step.