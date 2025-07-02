Велоспорт
2 июля, 11:30

Гонов о своей возможной специализации: «Наверное больше всего подходит «Гент-Вевельгем»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Новый чемпион России по шоссейному велоспорту в групповой гонке Лев Гонов рассказал «СЭ» о том, каким видит свое развитие в профессионалах.

— Тебя все еще позиционируют как спринтера, согласен с этой оценкой?

— Нет. Я позиционирую себя как универсального гонщика, потому что я не буду ехать в большие горы, но могу перевалить что-то среднее. Это я доказал на «Туре Турции» — могу какие-то горы перетерпеть и после этого финишнуть на усталости, на что способны немногие. На усталости я могу стабильно выдать и короткий, и длинный кусок. Но если говорить о ролях внутри команды, то я себя позиционирую как лидаута — человека, развозящего основного спринтера на финиш.

— Лидаут — это не тот, кто выигрывает. Говоря о ролях, которые позволяют выиграть, какая твоя?

— Я любитель «разделок», но они у меня сейчас не очень хорошо получаются. Зато этом году получается то, что раньше было проблемой — финишировать и уезжать в отрывы.

— Если мы берем пять гонок — «Монументов велоспорта», ты прекрасно их знаешь, рельеф, специфику. Что тебе походит лучше всего, «Фландрия», «Ломбардия»?

— На «Фландрии» слишком много крутых коротких подъемов, «торчков». Наверное, больше всего подходит «Гент-Вевельгем», там обычно на финиш приезжает небольшая группа и на усталости ты должен выдать финиш. Я не люблю, когда много тяжелых гор, и «торчки» — это тоже для меня непросто.

Лев Гонов (в&nbsp;центре).«Каждый занимается своим делом: жена работает, я гоняюсь». Гонов — о победе на чемпионате России и дебюте в профессионалах
