Велогонщик Ланде попал в аварию на этапе «Джиро д'Италия» и получил перелом позвонка

Испанский велогонщик команды Quick-Step Микель Ланде был доставлен в больницу после аварии на первом этапе многодневной гонки «Джиро д'Италия».

35-летний спортсмен на последних километрах дистанции врезался в двух других участников гонки. Врачи унесли его на носилках. Как сообщает пресс-служба команды, у Ланде диагностировали перелом 11-го грудного позвонка.

«Микелю необходимо будет оставаться в стабильном положении лежа в течение длительного периода времени. Он останется в больнице на ночь, прежде чем будет проведено дальнейшее обследование и разработан план его возвращения домой», — говорится в заявлении Quick-Step.

«Джиро д'Италия» стартовала 9 мая и завершится 1 июня. Всего в рамках многодневной гонки пройдет 21 этап.