Велогонщица Маккиннон считает особые правила для трансгендеров нарушением прав человека

Канадская велогонщица-трансгендер Рэйчел Маккиннон выразила недовольство намерением ввести ограничения для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Ранее Международная федерация легкой атлетики постановила женщинам с особенностями тестостерона принимать специальные препараты по его снижению для допуска к стартам.

— Все мои медицинские данные говорят, что я женщина, — цитирует Sky Маккиннон. — Доктор обращается со мной как с женщиной, моя лицензия велогонщицы говорит, что я женщина. Но те, кто недоволен моим существованием, все еще хотят думать, что я мужчина.

Есть стереотип, что мужчины всегда сильнее женщин, поэтому люди думают, что это нечестное соперничество. Запрещая женщинам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях или заставлять их принимать препараты, вы отрицаете их человеческие права.

Меня спрашивали, что важнее: допускать трансгендеров к соревнованиям или бороться за справедливость в спорте? На мой взгляд, допуск трансгендеров — это и есть справедливость. Это больше, чем спорт, это допуск трансгендеров в общество.