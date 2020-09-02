Ван Арт выиграл пятый этап «Тур де Франс», Йейтс получил желтую майку

На веломногодневке «Тур де Франс» завершился пятый этап.

Победу одержал бельгийский гонщик из команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт. Вторым стал голландец Кеес Бол (Team Sunweb), третьим — ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck — Quick Step). Россиянин Ильнур Закарин (ССС) стал 148-м, его соотечественник Павел Сиваков (INEOS) — 156-м.

В общем зачете лидирует британец Адам Йейтс (Mitchelton Scott). Предыдущий лидер француз Жулиан Алафилипп получил 20-секундный штраф за то, что менее чем за 20 км до финиша он получил питание от представителя своей команды. После этого он опустился на 16-е место в генеральной классификации.