В CAS сообщили, что апелляцию Забелинской против санкций UCI отозвали в 2015 году

Апелляция велогонщицы Ольги Забелинской против санкций Международного союза велосипедистов (UCI) была отозвана в декабре 2015 года. Об этом сообщила представитель пресс-службы Спортивного арбитражного суда (CAS) Кэти Хогг.

«По делу CAS 2015/A/4341 «Международный союз велосипедистов против Ольги Забелинской и Российской федерации велосипедистов» сообщаем, что апелляция была подана в декабре 2015 года, но впоследствии отозвана», — цитируют Хогг «РИА Новости»

Ольга Забелинская 12 февраля 2016 года заключила мировое досудебное соглашение с Международным союзом велосипедистов, которое позволило ей выступать в Мировом туре и принять участие в Олимпийских играх в Рио. Забелинская не стала оспаривать факт нахождения в ее организме запрещенного вещества и приняла санкции, в соответствии с которыми она не выступала на соревнованиях на протяжении 18 месяцев, начиная с июня 2014 года.

Забелинская, ранее выступавшая за Россию, сменила спортивное гражданство. Она отобралась на Олимпиаду-2020 от Узбекистана. Спортсменка победила на чемпионате Азии в гонке на 30 км, но Игры были перенесены на следующий год из-за коронавируса.

Спортсменка в составе сборной России взяла бронзовые медали Игр-2012 в групповой и индивидуальной гонке, а также серебро Олимпиады-2016 в индивидуальной гонке.