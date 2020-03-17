«Тур Фландрии» отменен из-за коронавируса

Очередная классическая велогонка была отменена из-за мер, принятых против распространения коронавируса. Организаторы «Тура Фландрии» объявили, что гонка не состоится в запланированную дату — 5 апреля.

В заявлении организаторов указано, что они постараются провести гонку в 2020 году, однако новая дата пока не определена — все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Европе. Ранее были отменены другие весенние классические велогонки.

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