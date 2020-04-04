Три представителя «Газпром-Русвело» остаются в ОАЭ

Два российских гонщика команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов, а также механик команды Дмитрий Филиппович, ранее сдавшие положительные тесты на коронавирус, остаются в ОАЭ.

— Ребята выписаны из госпиталя. Хорошо себя чувствуют, анализы последних пяти тестов на коронавирус показали отрицательные результаты. Пока они находятся на территории International Humanitarian City. У каждого свой номер, — рассказал «СЭ» пресс-секретарь «Газпром-Русвело» Юрий Белезеко. — Сейчас непростое время, мы находимся на связи с посольством РФ в ОАЭ и ждем информации по рейсам.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. (Мария Никулашкина)