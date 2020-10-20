Словенец Ян Тратник (Bahrain — McLaren) выиграл 16-й этап «Джиро д'Италия». Вторым стал австралиец Бен О'Коннор (NTT Pro Cycling), третьим — партнер Тратника по команде итальянец Энрико Батальин.

Россиянин Ильнур Закарин показал 87-й результат.

В общем зачете португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step) занимает первое место. В тройку входят гонщики Sunweb голландец Вилко Келдерман и австралиец Джей Хиндли.