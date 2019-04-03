Татьяна Антошина вернется в спорт после дисквалификации

Многократная чемпионка России в велогонках Татьяна Антошина намерена вернуться в спорт, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Юрия Гурьянова. В 2016 году в пробе спортсменки были обнаружены стимуляторы гормона роста, она была отстранена за нарушение антидопинговых правил на 33 месяца. Срок дисквалификации 36-летней Антошиной истекает 3 апреля.

- Антошина собирается вернуться в спорт, разговор об этом был, - сказал Гурьянов. - Но ей для начала нужно выступить на российских соревнованиях, показать там достойный результат. Только после этого она сможет думать о том, чтобы вернуться в национальную команду.