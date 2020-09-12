Сорен Андерсен выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Датчанин Сорен Краг Андерсен из Team Sunweb выиграл 14-й этап «Тур де Франс». В тройку вошел словенец Лука Мезгец из Mitchelton-Scott и итальянец Симоне Консонни из Cofidis.

Россиянин Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) показал 76-й результат. Напомним, что Ильнур Закарин (CCC Team) снялся после 11-го этапа из-за перелома ребра.

В общем зачете тройка лидеров осталась неизменной. Первое место сохранил словенец Примож Роглич (Team Jumbo-Visma). вторым идет его соотечественник Тадей Погацар (UAE Team Emirates), тройку замыкает Иган Бернал (Ineos Grenadiers).