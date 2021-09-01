Словенец Роглич стал победителем 17-го этапа «Вуэльты»

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Vism стал победителем 17-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Роглич преодолел дистанцию 185,8 км за 4 часа 34 минуты 45 секунд.

Второе место занял партнер Роглича по команде американец Сепп Кусс, третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 41-м, Александр Власов из «Астаны», который упал по ходу заезда, занял 79-е место.

В общем зачете по итогам 17 этапов лидирует Роглич, время которого составляет 68 часов 42 минуты 56 секунд. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar, уступающий 2 минуты 22 секунды.