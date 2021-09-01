Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Словенец Роглич стал победителем 17-го этапа «Вуэльты»

19:28

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Vism стал победителем 17-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Роглич преодолел дистанцию 185,8 км за 4 часа 34 минуты 45 секунд.

Второе место занял партнер Роглича по команде американец Сепп Кусс, третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 41-м, Александр Власов из «Астаны», который упал по ходу заезда, занял 79-е место.

В общем зачете по итогам 17 этапов лидирует Роглич, время которого составляет 68 часов 42 минуты 56 секунд. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar, уступающий 2 минуты 22 секунды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
России потушили свет. Италия вынесла команду Бузато с Евро
Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд