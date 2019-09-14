Словенец Погачар выиграл 20-й этап «Вуэльты». Роглич лидирует в общем зачете перед последним этапом

Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды «UAE Team Emirates» выиграл 20-й этап многодневной гонки «Вуэльта». 20-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 190,4 километра за 5 часов 16 минут 40 секунд.

Второе место занял испанец Алехандро Вальверде («Movistar»), третьим к финишу пришел поляк Рафал Майка («Bora — Hansgrohe»). Россиянин Павел Кочетков («Катюша-Альпецин») финишировал на 108-м месте.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич («Jumbo Visma»). Последний, 21-й этап «Вуэльты» пройдет в воскресенье от Фуэнлабрады до Мадрида, его протяженность составит 106,6 километра.