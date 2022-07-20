Словенец Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 17-го этапа велогонки «Тур де Франс». Спортсмен преодолел дистанцию 130 км за 3 часа 25 минут 51 секунду.

Второе место занял датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал американец Брэндон Макналти из UAE Team Emirates.

В общем зачете лидирует Вингегор с результатом 67 часов 53 минуты 54 секунды. На втором месте идет Погачар с отставанием 2 минуты 18 секунд.