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Словенец Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»

20:35
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Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates второй год подряд стал победителем веломногодневки «Тур де Франс».

Вторым в общем зачёте стал датчанин Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), третьим представитель Эквадора Ричард Карапас (INEOS Grenadiers).

Победу на 21-м этапе одержал бельгиец Вут ван Арт из команды Jumbo-Visma.

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Иван Шитик все материалы автора

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