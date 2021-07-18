Словенец Погачар второй год подряд выиграл «Тур де Франс»
20:35
Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates второй год подряд стал победителем веломногодневки «Тур де Франс».
Вторым в общем зачёте стал датчанин Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), третьим представитель Эквадора Ричард Карапас (INEOS Grenadiers).
Победу на 21-м этапе одержал бельгиец Вут ван Арт из команды Jumbo-Visma.
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