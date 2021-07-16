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Словенец Мохорич выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

18:35
Матей Мохорич. Фото Тур де Франс
Матей Мохорич. Фото Тур де Франс
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Словенский велогонщик Матей Мохорич одержал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Представитель команды Bahrain — Victorious преодолел 207 километров за 4 часа, 19 минут и 17 секунд.

Вторым стал француз Кристоф Лапорт из команды Cofidis. Он отстал от победителя на 58 секунд. Такое же время показал датчанин Каспер Педерсен из DSM, который стал третьим.

В генеральной классификации лидирует другой представитель Словении — Тадей Погачар (UAE-Team Emirates).

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Евгений Петров все материалы автора

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