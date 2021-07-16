Словенец Мохорич выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Матей Мохорич одержал победу на 19-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Представитель команды Bahrain — Victorious преодолел 207 километров за 4 часа, 19 минут и 17 секунд.

Вторым стал француз Кристоф Лапорт из команды Cofidis. Он отстал от победителя на 58 секунд. Такое же время показал датчанин Каспер Педерсен из DSM, который стал третьим.

В генеральной классификации лидирует другой представитель Словении — Тадей Погачар (UAE-Team Emirates).