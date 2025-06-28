Велоспорт
28 июня, 16:15

Велогонщик Ростовцев: «Мог забить на тренировки дней на пять»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский велогонщик Сергей Ростовцев рассказал «СЭ» про трудности адаптации к профессиональному велоспорту.

— Подневольность — большая тема для нашего велоспорта, потому что когда пацаны, привыкшие делать то, что им говорят тренеры, приезжают в европейские команды, они выясняют, что там должны делать все сами.

— Это на самом деле очень круто. Я, когда подписался впервые, был к такому морально готов. Но опыта, конечно, не имел. Но когда ты вливаешься в сообщество профессиональных гонщиков, даже в командах, не располагающих огромными бюджетами, но правильно все организовывающих, ты все сразу начинаешь понимать.

Самое тяжелое для меня было то, что ты привык просто все время тренироваться в толпе, а нужно было перестроиться на совершенно другой лад — ты теперь индивидуальность, профессионал, который работает сам на себя. Потому что сборы у профессионалов, конечно, есть. Но их проводят перед гонками, и туда ты уже должен приехать подготовленным.
В трековой команде ты все время в толпе. Кто-то хочет ехать тренировку, кто-то — нет. И это, так или иначе, влияет на твою дисциплину и мотивацию, потому что ты видишь, что кто-то сачканул, и думаешь, ну что будет от одного дня? Становясь профессионалом, понимаешь — ты предоставлен самому себе и несешь ответственность за ту работу, которую делаешь. Да, тебе пишут план. Но за его выполнением никто не следит, все уже зависит от твоей дисциплины. Приехав на гонку, ты покажешь, что наработал сам. Либо сольешься, либо что-то покажешь. Понять это, принять и перестроиться — было самым сложным. Если не перестроишься, лучше сразу заняться чем-то другим.

— Случались тяжелые кризисы?

— Да, были переломные моменты. Условно, мне написали тренировочный план на полтора месяца подготовки к гонкам. Но я мог забить на него дней на пять. Не потому, что дисциплины не хватало, а потому что трудно было себя убедить — это уже мое дело, контроля нет. Но потом я реально кайфанул от того, что наконец живу и тренируюсь как действительно профессиональный гонщик. Это очень меня изменило, когда ты начинаешь получать удовольствие от самостоятельности.

Сергей Ростовцев.«Турки предлагали 150 долларов в месяц». Российский велогонщик — об ошибке, которую совершил в молодости
