28 июня, 14:18

Самсонова завоевала второе золото на чемпионате России по велоспорту

Алина Савинова

Представительница Санкт-Петербурга Анастасия Самсонова заняла первое место в групповой гонке на 124,8 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Серебряным призером гонки стала Алена Иванченко. Бронзу завоевала Ирина Кузнецова. Обе спортсменки также представляют Санкт-Петербург.

Для Самсоновой это золото стало вторым на турнире. В четверг она вместе со своей командой выиграла смешанную эстафету.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит с 25 по 29 июня в Иннополисе и Казани.

