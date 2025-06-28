Самсонова завоевала второе золото на чемпионате России по велоспорту

Представительница Санкт-Петербурга Анастасия Самсонова заняла первое место в групповой гонке на 124,8 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Серебряным призером гонки стала Алена Иванченко. Бронзу завоевала Ирина Кузнецова. Обе спортсменки также представляют Санкт-Петербург.

Для Самсоновой это золото стало вторым на турнире. В четверг она вместе со своей командой выиграла смешанную эстафету.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит с 25 по 29 июня в Иннополисе и Казани.