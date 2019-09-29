«РусВело» будет претендовать на wild card «Джиро Д'Италия»

Генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин в интервью «Известиям» рассказал, что команда в следующем году будет претендовать на приглашение на «Джиро Д'Италия».

— В следующем году вы будете претендовать на wild card «Гранд-тура»?

— Конечно, это ежегодная борьба, это тоже одна из причин, по которой решено делать команду интернациональной. Прямого такого требования нет, но интернациональная команда, очевидно, гораздо более интересна для организаторов. Тем более для крупных гонок.

Мы будем претендовать на wild card «Джиро Д'Италия». Мы уже знаем эту гонку и базируемся в Италии, поэтому нам будет престижно показать результат именно в этой знаменитой супермногодневке.