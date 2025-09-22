Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велошоссе

22 сентября 2025, 18:15

Ермаков о протестах на «Вуэльте»: «Должны быть какие-то рамки»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский велогонщик Роман Ермаков, выступающий за команду Bahrain-Victorious, завершил первый в своей карьере гранд-тур «Вуэльта Испании», доехав трехнедельную многодневку до конца и заняв 28-е место в молодежной классификации.

После завершения «Вуэльты» Роман рассказал «СЭ» о том, как воспринимал пропалестинские протесты, из-за которых гонку пришлось сокращать и даже отменять некоторые этапы.

— Возвращаясь к «Вуэльте» — гонка получилась очень скандальной из-за протестов в поддержку Палестины. Были разговоры, что гонщиков поливали мочой, разбрасывали на дороге кнопки и так далее. Как ты это воспринял и столкнулся ли с чем-то подобным?

— Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Мы понимаем всю ситуацию, но, когда вопрос идет о безопасности пелотона, должны быть какие-то рамки. Из-за протестов отменяли финиши на этапах, сокращали дистанцию. Этап в Мадриде был сначала вдвое сокращен, а затем отменен из-за протестов. Да, у людей есть право протестовать мирно и безобидно, но, когда это начинает создавать угрозу абсолютно невиновным, становится опасно.

Мне под колеса никто не выскакивал, но несколько раз это происходило в непосредственной близости. На каком-то из этапов, еще на нейтральном старте, возможно, были разбросаны кнопки или еще что-то. Случилось много проколов еще до официального старта, в том числе и у меня.

Роман Ермаков.«У людей есть право протестовать, но не создавать угрозы невиновным». Велогонщик Ермаков — о беспорядках на «Вуэльте»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался
Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона
Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса
Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ермаков — о подготовке к «Вуэльте»: «За три месяца согнал 9 кг»

Ермаков о переезде в Европу: «Не был в России три года»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости