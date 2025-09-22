Ермаков о протестах на «Вуэльте»: «Должны быть какие-то рамки»

Российский велогонщик Роман Ермаков, выступающий за команду Bahrain-Victorious, завершил первый в своей карьере гранд-тур «Вуэльта Испании», доехав трехнедельную многодневку до конца и заняв 28-е место в молодежной классификации.

После завершения «Вуэльты» Роман рассказал «СЭ» о том, как воспринимал пропалестинские протесты, из-за которых гонку пришлось сокращать и даже отменять некоторые этапы.

— Возвращаясь к «Вуэльте» — гонка получилась очень скандальной из-за протестов в поддержку Палестины. Были разговоры, что гонщиков поливали мочой, разбрасывали на дороге кнопки и так далее. Как ты это воспринял и столкнулся ли с чем-то подобным?

— Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Мы понимаем всю ситуацию, но, когда вопрос идет о безопасности пелотона, должны быть какие-то рамки. Из-за протестов отменяли финиши на этапах, сокращали дистанцию. Этап в Мадриде был сначала вдвое сокращен, а затем отменен из-за протестов. Да, у людей есть право протестовать мирно и безобидно, но, когда это начинает создавать угрозу абсолютно невиновным, становится опасно.

Мне под колеса никто не выскакивал, но несколько раз это происходило в непосредственной близости. На каком-то из этапов, еще на нейтральном старте, возможно, были разбросаны кнопки или еще что-то. Случилось много проколов еще до официального старта, в том числе и у меня.