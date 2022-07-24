Россиянин Власов занял пятое место в общем зачете «Тур де Франс», победил датчанин Винегор

Бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем заключительного, 21-го этапа престижной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Общий зачет выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов расположился на пятой позиции, он отстал от Вингегора на 16 минут 37 секунд.

На «Тур де Франс» спортсмен выступал под нейтральным флагом после решения Международного союза велосипедистов (UCI).