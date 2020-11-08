Роглич во второй раз подряд выиграл «Вуэльту»

Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем общего зачета веломногодневки «Вуэльта».

По итогам 18 этапов общее время словенца составило 72 часа 46 минут 12 секунд. Эквадорец Ричард Карапас из Ineos отстал от победителя на 24 секунды. Третье место занял британец Хью Карти из EF Pro Cycling.

Россиянин Александр Власов из «Астаны» завершил многодневку на 11-м мест.

Роглич выиграл генеральную классификацию «Вуэльты» второй раз кряду.