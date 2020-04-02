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Режим приостановки всех соревнований в велоспорте продлен до 1 июня

09:36
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Международный союз велосипедистов (UCI) продлил режим приостановки всех соревнований до 1 июня в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт организации. Прежний режим приостановки действовал до 1 апреля, однако ситуация в мире не улучшается, поэтому было принято решение продлить паузу как минимум до начала лета.

Кроме того, в официальном заявлении UCI говорится о создании комиссии, которая должна разработать меры поддержки команд и гонщиков, которые вынуждены оставаться без соревнований.

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