Протестующие сорвали 16-й этап «Вуэльты» из-за участия команды из Израиля

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании».

Берналь занял первое место с результатом 3 часа 35 минут 10 секунд. Вторым стал испанец Микель Ланда из Soudal Quick-Step, третье место занял француз Брие Роллан из Groupama-FDJ.

Изначально протяженность этапа по маршруту Пойо — Кастро-де-Хервилья составляла 167,9 км, однако организаторам пришлось зафиксировать время за 8 км до финиша. Причиной стали демонстранты, протестующие против участия в велогонке израильской команды Israel-Premier Tech. Они собрались с флагами Палестины за 3 км до финишной черты и перекрыли дорогу.

Ранее 11-й этап велогонки был прерван за 3 км до финиша из-за массовых протестов в поддержку Палестины.

Израильская команда отказалась сниматься с «Вуэльты», несмотря на протесты против нее.