Погачар выиграл 13-й этап «Вуэльты Испании», Роглич продолжает лидировать в общем зачете

Словенский гонщик Тадей Погачар стал победителем 13-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании». 20-летний спортсмен из команды UAE Team Emirates преодолел дистанцию в 166,4 км за 4 часа 28 минут и 26 секунд.

Вторым стал другой словенец Примож Роглич из команды Jumbo Visma. Замкнул тройку француз Пьер Латур из AG2R.

Погачар, для которого победа стала второй на этой «Вуэльте», замыкает тройку в общей классификации. Лидирует в ней Роглич с отрывом 2 минуты 25 секунд от испанца Алехандро Вальверде из Movistar и в 3 минуты 1 секунду — от Погачара.