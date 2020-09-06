Погачар стал победителем девятого этапа «Тур де Франс», Роглич возглавил общий зачет

Победителем девятого этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар, выступающий за команду UAE-Team Emirates. Его результат — 3 часа 55 минут и 17 секунд.

Одинаковое время с победителем показал еще один представитель Словении Примож Роглич (Jumbo-Visma). Такой же результат и у третьего призера — швейцарца Майка Хирши (Team Sunweb).

В генеральной классификации Роглич вышел на первое место. Его результат — 38 часов, 40 минут и одна секунда