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Победитель «Джиро д'Италия» сдал положительный тест на коронавирус

21:04
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Колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, выигравший многодневку «Джиро д'Италия», сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L'Equipe.

В субботу Берналь и его девушка должны были вернуться в Колумбию, где гонщик планировал отпраздновать победу в «Джиро». Теперь они будут находиться на карантине в Монако до выздоровления.

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