Победитель «Джиро д'Италия» сдал положительный тест на коронавирус

Колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, выигравший многодневку «Джиро д'Италия», сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L'Equipe.

В субботу Берналь и его девушка должны были вернуться в Колумбию, где гонщик планировал отпраздновать победу в «Джиро». Теперь они будут находиться на карантине в Монако до выздоровления.