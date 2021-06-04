Победитель «Джиро д'Италия» сдал положительный тест на коронавирус
21:04
Колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, выигравший многодневку «Джиро д'Италия», сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L'Equipe.
В субботу Берналь и его девушка должны были вернуться в Колумбию, где гонщик планировал отпраздновать победу в «Джиро». Теперь они будут находиться на карантине в Монако до выздоровления.
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