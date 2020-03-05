Первая классическая велогонка сезона в Италии отменена

Организаторы первой классической итальянской гонки сезоне Страде Бьянке отменили ее. Как сообщает AFP, решение принято после совещания, проведенного организаторами с местными властями и представителями команд, медики которых ранее обратились с просьбой не проводить гонку из-за распространения коронавируса. Гонка должна была состояться 7 марта.

В то же время пока не решена судьба других известных итальянских гонок: Тиррено — Адриатико (11 — 17 марта) и Милан — Сан-Ремо (21 марта).