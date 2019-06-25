Ошуркова стала 13-й в индивидуальной гонке с раздельным стартом на Европейских играх

Россиянка Елизавета Ошуркова финишировала на 13-м месте в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на Европейских играх в Минске. Соотечественница Мария Новолодская – 14-я.

Тройка призеров выглядит следующим образом: Марлен Рессер (Швейцария), Шанталь Блаак (Нидерланды), Хэйли Симмондс (Великобритания).

​Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.