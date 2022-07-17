Олимпийский чемпион Роглич снялся с «Тур де Франс» из-за травмы

Олимпийский чемпион Олимпиады-2020 в Токио Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс», сообщает L'Equipe.

«Чтобы залечить мои травмы должным образом, мыс командой решили, что я больше не стартую», — написал велогонщик в социальных сетях.

В общем зачете Роглич после 14 этапов занимал 21-е место. Лидером зачета является датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

32-летний Роглич трижды становился победителем «Вуэльты». На «Тур де Франс» лучшим результатом словенца является второе место в 2020 году, на «Джиро д'Италия» — третье в 2019-м.