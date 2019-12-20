Трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская прокомментировала решение ВАДА наложить санкции на Россию. Ранее она сменила гражданство с российского на узбекское.

— Интуиция меня не подвела. Злорадствовать и не думаю, ну какое тут может быть злорадство, — цитирует «РИА Новости» Забелинскую. — Как раз вот Facebook на днях напомнил, как говорила, что будут проблемы с допуском в Токио, так и получилось. Квалификация на Игры на треке только идет, все решится уже после чемпионата мира. Это основной старт для набора очков. На шоссе планирую начать сезон в Дубае.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.