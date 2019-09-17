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Нибали отказался от участия в чемпионате мира

15:06
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Известный итальянский гонщик Винченцо Нибали отказался от участия в чемпионате мира по шоссейным велогонкам, которые пройдут в конце сентября в Великобритании. Итальянец принял такое решение вслед за колумбийцем Эганом Берналем и поляком Михалом Квятковским.

— Итальянская форма для меня священна, — цитирует Gazzetta dello Sport Нибали. — Но я должен проявить уважение. У меня не лучшая форма, поэтому я не хочу занимать чье-то место.

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