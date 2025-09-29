Наталья Фролова выступит на чемпионате Европы во Франции

Победитель и призер первенств Европы, многократная чемпионка России, действующая чемпионка России в индивидуальной гонке на шоссе, гонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова будет представлять сборную на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который пройдет с 1 по 5 октября во французских департаментах Дром и Ардеш.

«После трассы в Кигали, которая была за всю мою спортивную карьеру самой сложной, чувствую, что готова к любым вызовам. Сразу же выступать на следующем старте на не менее высоком уровне будет сложно, но я намерена показать Европе все, на что способна, как и всегда», — приводит слова Фроловой пресс-служба «Марафон-Тула».

Всего в заявку на чемпионат попало 14 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Фролова выйдет на старт в элите в индивидуальной и групповой гонке.