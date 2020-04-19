Место старта «Вуэльты Испании» может быть перенесено, число этапов сократят

Организаторы престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» думают над сокращением количества этапов в нынешнем сезоне. Как сообщает El Diario Vasco, сокращение может произойти за счет этапов, запланированных в Голландии.

Ожидалось, что «Вуэльта» стартует в голландском Утрехте. По данным источника, старт перенесут в испанский Ирун, который должен был принимать старт четвертого этапа гонки. Всего планировался 21 этап. Сокращение этапов обусловлено необходимостью поместиться в более плотный календарь сезона, а также стремлением сократить переезды и контакты в условиях пандемии коронавируса.

Первоначально старт «Вуэльты Испании» в этом году планировался на 14 августа, но скорее всего гонка начнется 24 октября.