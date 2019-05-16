Маснада выиграл шестой этап "Джиро д’Италия", Конти лидирует в генеральной классификации

Победителем шестого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия" стал итальянец Фаусто Маснада, выступающий за команду Androni Giocattoli – Sidermec. Он преодолел дистанцию за 5 часов, 45 минут и одну секунду.

Вторым стал еще один представитель Италии Валерио Конти (UAE-Team Emirates). На третьем месте испанец Хосе Хоакин Рохас (Movistar).

Конти лидирует в генеральной классификации. Вторым идет другой итальянец Джованни Карбони (Bardiani – CSF, + 1,41). На третьем месте француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale, +2,09).