Ливень стал причиной падения велосипедиста. Его остановила лужа
15:35
22-летний датский велогонщик Матиас Йоргенсен пострадал во время гонки в рамках турнира в Йоркшире, сообщает The Sun. Датчанин напролом поехал по лужам и буквально утонул в брызгах при падении с велосипеда — этот момент запечатлела камера.
Помимо него из-за лужи упали венгр Аттила Вальтер, американец Брэндон Макналти и еще один датчанин Миккель Бьерг.
Plons «em erin in Harrogate.— John den Braber (@JohndenBraber) September 24, 2019
? #wkwielrennen #tijdritbeloften #Yorkshire2019 #terlandterzeeenindelucht pic.twitter.com/GqcrPOQXZh
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