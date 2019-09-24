Ливень стал причиной падения велосипедиста. Его остановила лужа

22-летний датский велогонщик Матиас Йоргенсен пострадал во время гонки в рамках турнира в Йоркшире, сообщает The Sun. Датчанин напролом поехал по лужам и буквально утонул в брызгах при падении с велосипеда — этот момент запечатлела камера.

Помимо него из-за лужи упали венгр Аттила Вальтер, американец Брэндон Макналти и еще один датчанин Миккель Бьерг.