Лидер общего зачета Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс»
14 июля 2021, 19:05
Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 17-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 178 км за 5 часов 3 минуты 31 секунду.
Второе место занял проигравший словенцу три секунды датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers.
В общем зачете после 17 этапов лидирует как раз Погачар.
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