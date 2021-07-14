Лидер общего зачета Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 17-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 178 км за 5 часов 3 минуты 31 секунду.

Второе место занял проигравший словенцу три секунды датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers.

В общем зачете после 17 этапов лидирует как раз Погачар.