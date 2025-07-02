Чемпион России о профессиональных гонках: «Они заставляют вытянуть из себя рекордные показатели»

Новый чемпион России по шоссейному велоспорту в групповой гонке Лев Гонов поделился с «СЭ» своими впечатлениями от первых гонок уровня World Tour, которые проехал в текущем сезоне.

— С 1 августа прошлого года ты пришел стажером в континентальную «Астану», в этом году — поехал в составе основной команды гонки World Tour, где участвуют почти все команды высшей лиги. Когда вышел на старт этих гонок, тебя что-то удивило? Средняя скорость, мощность, агрессивность?

— Меня там все удивило, говорить про какие-то отдельные моменты бессмысленно — их слишком много. Другой мир, другие гонки, совсем другое отношение, другой менталитет. Самое впечатляющее — это средние скорости, средние мощности и максимальные мощности. На первых гонках World Tour у меня были личные рекорды по всем показателям, и пиковые, и на длительные временные периоды. То есть ты едешь в группе, «на колесе», но при этом показываешь свои пиковые значения.

— Был физически готов к этим стартам?

— На тот момент уже был готов.

— Получается, что ты и раньше мог эти цифры выдавать, просто не было необходимости?

— Да, гонка заставляет вытянуть из себя рекордные показатели.