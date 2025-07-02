Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велошоссе

2 июля, 11:15

Лев Гонов о победе на чемпионате России: «Хотели, чтобы гонка была азартной и на стрессе»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Новый чемпион России по шоссейному велоспорту в групповой гонке Лев Гонов рассказал «СЭ» о том, почему была выбрана тактика отрыва и как развивались события изнутри.

— Вспоминая групповую гонку на чемпионате России — тактика раннего отрыва, в который ты уехал, была запланирована заранее?

— Ждал, что на первых кругах будет разрыв пелетона и предполагал, что образуется лидирующая группа, которая поедет до конца. На втором круге так и произошло, но в один прекрасный момент две группы соединились и «встали». Я шел на скорости, и решил, нужно произвести атаку справа, которая оказалась удачной. Ее подхватили остальные гонщики, пошла работа. Пришлось два-три круга хорошенько вложиться и в горки, и в тягуны, и на прямых, и на спусках, провести эту часть гонки агрессивно, чтобы создать большой просвет. Подъехали еще гонщики, переложившись из основной группы, мы держали отрыв в минуту двадцать — минуту тридцать.

Отвечая на вопрос, был ли это план — да, скорее всего, это действительно выглядит как план, мы хотели сделать гонку тяжелой для остальных команд. Хотели, чтобы гонка была азартной и на стрессе. Нам с Глебом Сырицей такой стресс не мешает, мы к нему привыкли, а для остальных это тяжело. Даже по ходу гонки было заметно, что ребятам сложно на интенсивных трассах действовать так агрессивно. Да, это был план, я уехал в отрыв, потому что знал, — если догонят, то самый лучший вариант для команды — Глеб не финише.

— Плюс — команда Питера могла не работать в группе, поскольку ты в отрыве.

— Это называется, как говорит Александр Кузнецов, «мягкий вагон». То есть, если из нашей команды кто-то в отрыве, — значит, команда «едет в вагоне люкс». Все хорошо, все спокойно.

Лев Гонов (в&nbsp;центре).«Каждый занимается своим делом: жена работает, я гоняюсь». Гонов — о победе на чемпионате России и дебюте в профессионалах
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лев Гонов
Читайте также
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Гонка к Милану-2026: могут ли российские фигуристы взять две олимпийские медали?
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гонов выиграл групповую гонку на чемпионате России по велоспорту на шоссе

Гонов о своей возможной специализации: «Наверное больше всего подходит «Гент-Вевельгем»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости