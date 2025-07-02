Лев Гонов о победе на чемпионате России: «Хотели, чтобы гонка была азартной и на стрессе»

Новый чемпион России по шоссейному велоспорту в групповой гонке Лев Гонов рассказал «СЭ» о том, почему была выбрана тактика отрыва и как развивались события изнутри.

— Вспоминая групповую гонку на чемпионате России — тактика раннего отрыва, в который ты уехал, была запланирована заранее?

— Ждал, что на первых кругах будет разрыв пелетона и предполагал, что образуется лидирующая группа, которая поедет до конца. На втором круге так и произошло, но в один прекрасный момент две группы соединились и «встали». Я шел на скорости, и решил, нужно произвести атаку справа, которая оказалась удачной. Ее подхватили остальные гонщики, пошла работа. Пришлось два-три круга хорошенько вложиться и в горки, и в тягуны, и на прямых, и на спусках, провести эту часть гонки агрессивно, чтобы создать большой просвет. Подъехали еще гонщики, переложившись из основной группы, мы держали отрыв в минуту двадцать — минуту тридцать.

Отвечая на вопрос, был ли это план — да, скорее всего, это действительно выглядит как план, мы хотели сделать гонку тяжелой для остальных команд. Хотели, чтобы гонка была азартной и на стрессе. Нам с Глебом Сырицей такой стресс не мешает, мы к нему привыкли, а для остальных это тяжело. Даже по ходу гонки было заметно, что ребятам сложно на интенсивных трассах действовать так агрессивно. Да, это был план, я уехал в отрыв, потому что знал, — если догонят, то самый лучший вариант для команды — Глеб не финише.

— Плюс — команда Питера могла не работать в группе, поскольку ты в отрыве.

— Это называется, как говорит Александр Кузнецов, «мягкий вагон». То есть, если из нашей команды кто-то в отрыве, — значит, команда «едет в вагоне люкс». Все хорошо, все спокойно.