Гонов о российском велоспорте: «Первая десятка чемпионата России точно готова к гонкам в Европе»

Выступающий за казахстанскую «Астану» новый чемпион России по шоссейному велоспорту в групповой гонке Лев Гонов рассказал «СЭ» о том, как оценивает уровень российского велоспорта на фоне европейских гонок.

— Тот уровень, который ты увидел на чемпионате России, радует, или наоборот ты считаешь, что пока большая часть ребят даже близко не готовы к тому, чтобы выезжать в Европу и гоняться там?

— Обдумывал у себя в голове этот вопрос и вижу, что с каждым годом в России развиваются частные команды, такие как «Мангазея», «Волга Юнион», «Орел». Их развитие идет очень быстро, с каждым годом туда приходит все больше людей, и эти команды становятся сильнее.

Да, некоторые гоняются в Китае, некоторые, может быть, выезжают в Европу. Кто-то сидит в России. Парни, которые гоняются только у нас в стране, отличаются даже от тех, кто гоняется в Китае. В Китае уже конкуренция выросла и чувствуется, что те, кто выступают там, уже немного по-другому себя ведут и чувствуют в гонке.

Готовы ли они к Европе? Первая десятка, которая была сейчас на чемпионате России, на сто процентов готова. Считаю, что Петер Рикунов по своим показателям — гонщик уровня элиты профессионального велоспорта.

— Получается, что есть небольшое количество ребят, которые готовы, и все остальные группа, им нужно еще расти и расти.

— А так везде. Ты стартуешь гонку, ее едут пять команд World Tour, они готовы бороться за победу, а континентальным командам — гонку бы доехать. Так же и в России, так везде, во всех гонках. Есть наглые, сильнее, есть те, кто слабые. Групповая гонка — это как лотерея. Ты можешь где-то рискнуть, и это сыграет.

— Ты говоришь, что континентальным командам доехать бы гонку. Но если бы Polti-Kometa заявились на чемпионат России, у них бы не возникло проблем с доездом.

— Это чемпионат России, конечно, тут не возникнет проблем.