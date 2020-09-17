Квятковски выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Победителем 18-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал польский велогонщик Михал Квятковски, выступающий за команду Ineos. Дистанцию в 175 километров он проехал за четыре часа, 47 минут и 33 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Ричард Карапас. Колумбиец показал такое же время, как и победитель. На третьей позиции бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). Он проиграл лидеру одну минуту и 52 секунды.

Еще один представитель Ineos россиянин Павел Сиваков занял 124-е место (+31.25). В генеральной классификации лидирует партнер ван Арта по команде словенец Примож Роглич.