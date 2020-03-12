Команда «Газпром-Русвело» вернулась в Москву после тестов на коронавирус

Большая часть команды «Газпром-Русвело» прибыла в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе команды Юрия Белезко.

3 марта сообщалось, что двое российских представителей команды заразились коронавирусом во время «Тура ОАЭ». Посольство России в ОАЭ сообщило, что атлетам предстоит пройти повторный тест на вирус.

— Большая часть команды прилетела из Эмиратов. В больнице осталось еще два сотрудника команды и два гонщика — Дмитрий Страхов и Игорь Боев, — сказал Белезко. — К сожалению, точной даты их выписки нет, потому что это зависит от местного Минздрава. Но им говорится, что как только они сдадут два отрицательных теста, они смогут приехать.